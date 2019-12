Guns N' Roses Announce Upcoming Tour Dates

Additional dates in South



Guns N' Roses' 2020 Tour Dates

Jan. 31 - Miami, Fla. @ Super Bowl

March 14 - Mexico City, Mexico @ Foro Sol

March 18 - San Jose, Costa Rica @ Estadio Ricardo Saprissa Ayma

March 21 - Quito, Ecuador @ Estadio Olimpico Atahualpa

March 24 - Lima, Peru @ Estadio Universidad San Marcos

March 27 - Santiago, Chile @ O'Higgins Park

March 29 - Buenos Aires, Argentina @ Hipodromo de San Isidro

April 01 - Asuncion, Paraguay @ Festival Asuncionico

April 03 - Sao Paulo, Brazil @ Autodromo Jose

April 05 - Bogota, Columbia @ Campo de Golf Briceno

May 20 - Lisbon, Portugal @ Passeio Maritimo De Algés

May 23 - Seville, Spain @ Estadio Benito Villamarin

May 26 - Munich, Germany @ Olympiastadion

May 29 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

Jun. 02 - Hamburg, Germany @ Volksparkstadion

Jun. 06 - Sölvesborg, Sweden @ Sweden Rock Festival

Jun. 09 - Vienna, Austria @ Ernst Happel Stadium

Jun. 12 - Firenze, Italy @ Firenze Rocks Festival

Jun. 14 - Berne, Switzerland @ Stade de Suisse

Jun. 17 - Warsaw, Poland @ PGE Narodowy

Jun. 19 - Prague, Czech Republic @ Letnany Airport

Jun. 21 - Landgraaf, The Netherlands @ Pinkpop Festival

Jun. 27 - Dublin, Ireland @ Marlay Park Concert Series New York, NY (Top40 Charts) Guns N' Roses have released new stadium and festival tour dates for 2020, beginning 20th May in Lisbon with 12 more shows scheduled across the UK and Europe.Additional dates in South America have also been announced.Guns N' Roses' 2020 Tour DatesJan. 31 - Miami, Fla. @ Super Bowl Music FestMarch 14 - Mexico City, Mexico @ Foro SolMarch 18 - San Jose, Costa Rica @ Estadio Ricardo Saprissa AymaMarch 21 - Quito, Ecuador @ Estadio Olimpico AtahualpaMarch 24 - Lima, Peru @ Estadio Universidad San MarcosMarch 27 - Santiago, Chile @ O'Higgins ParkMarch 29 - Buenos Aires, Argentina @ Hipodromo de San IsidroApril 01 - Asuncion, Paraguay @ Festival AsuncionicoApril 03 - Sao Paulo, Brazil @ Autodromo Jose Carlos PaceApril 05 - Bogota, Columbia @ Campo de Golf BricenoMay 20 - Lisbon, Portugal @ Passeio Maritimo De AlgésMay 23 - Seville, Spain @ Estadio Benito VillamarinMay 26 - Munich, Germany @ OlympiastadionMay 29 - London, UK @ Tottenham Hotspur StadiumJun. 02 - Hamburg, Germany @ VolksparkstadionJun. 06 - Sölvesborg, Sweden @ Sweden Rock FestivalJun. 09 - Vienna, Austria @ Ernst Happel StadiumJun. 12 - Firenze, Italy @ Firenze Rocks FestivalJun. 14 - Berne, Switzerland @ Stade de SuisseJun. 17 - Warsaw, Poland @ PGE NarodowyJun. 19 - Prague, Czech Republic @ Letnany AirportJun. 21 - Landgraaf, The Netherlands @ Pinkpop FestivalJun. 27 - Dublin, Ireland @ Marlay Park Concert Series