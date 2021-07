Germany:

21.12. - 26.12.2021 | Hamburg, Barclaycard Arena

07.01. - 09.01.2022 | Erfurt, Messehalle Erfurt

01.02. - 13.02.2022 | Köln, Musical Dome

15.02. - 20.02.2022 | Stuttgart, Porsche-Arena

22.03. - 03.04.2022 | Hannover, Theater am Aegi

13.04. - 17.04.2022 | München, Olympiahalle

03.05. - 08.05.2022 | Berlin, Admiralspalast

12.05. - 15.05.2022 | Nürnberg,

07.06. - 12.06.2022 | Bremen, Metropol Theater

17.06. - 19.06.2022 | Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

21.06. - 03.07.2022 | Essen, Grugahalle



Switzerland:

11.01. - 23.01.2022 | Zürich, Theater 11

25.01. - 30.01.2022 | Basel, Musical Theater



Austria:

